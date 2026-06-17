インスタグラムを見る日本人の生徒＝1日、オーストラリア・シドニー（共同）【シドニー共同】オーストラリアで16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する世界初の法律が昨年12月10日に施行されて半年。有害コンテンツから子どもを守る狙いだが、6割以上が利用を続けているとの調査もある。年齢を偽り、親の協力を得て、抜け穴を見つけて利用を再開する。法律の実効性をどう高めるかが課題だ。シドニーの女子校に通う日本人生