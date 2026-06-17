つまみ枝豆が16日、インスタグラムを更新。愛車を公開し、サーキット走行に挑む様子を公開した。投稿には、駐車場で白のトヨタのスポーツカー「GR86」の横に立つ写真を掲載。黒いキャップに黒いTシャツ、黒いパンツというオールブラックコーデで、車に向けて親指を立てるポーズを見せた。投稿では「MY carで、いよいよ始動か！？」と切り出し、「去年から始めた筑波サーキット走行会なかなか行ける日も無く、月1ペースしかも、