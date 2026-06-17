現地6月16日、英国王室の競馬の祭典「ロイヤルアスコット」初日に行われたセントジェームズパレスステークス（G1・芝1590m）は、B.ロックネイン騎乗のボウエコー（牡3・英・G.ボーウィー）が優勝。英2000ギニーでワンツーを決めたグスタードとの再戦を再び制し、デビューから無傷の5連勝でG1・2勝目を飾った。【レース動画】ボウエコーが無傷の5連勝…セントジェームズパレス英2000ギニーでは約3馬身差をつけていたボウエコー