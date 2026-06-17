現地6月16日、英アスコット競馬場で行われたクイーンアンステークス（G1・芝直線1600m）は、K.シューメーカー騎乗、テンボブトニー（牡5・英・E.ウォーカー）が波乱を演出した。単勝51倍の低評価を覆し、ロイヤルアスコット開幕戦で大金星を飾った。【レース動画】ロイヤルアスコット開催が開幕！初戦から波乱…クイーンアンSレースではオペラバッロが先行して流れを作る中、テンボブトニーは最後方を追走。直線で馬群の外から