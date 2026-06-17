元Jリーガー監督率いるイラク代表が、40年ぶりのワールドカップに挑む。イラク代表は6月17日7時（日本時間）、米マサチューセッツ州フォックスボロのボストン・スタジアムで行われる北中米ワールドカップ・グループI第1節でノルウェー代表と対戦する。【写真】北中米ワールドカップに降臨した韓国美女2024年アジアカップではグループステージで森保ジャパンを破ったイラク。アジア予選は3次予選を3位通過した後、4次予選、5次予選