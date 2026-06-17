【エビアン共同】フランス東部エビアンでの先進7カ国首脳会議（G7サミット）は16日、ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領を交えた討議で、ロシアに対する圧力を強化する重要性を確認した。外交筋が明らかにした。