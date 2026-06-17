【ニューヨーク＝木瀬武】１６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３２８・６４ドル高の５万１９９９・６７ドルとなり、２日連続で最高値を更新した。取引時間中には初めて５万２０００ドル台にのせる場面もあった。米国とイランによる戦闘終結に向けた合意を好感し、金融や消費関連などの主力株が買われた。原油安も相場を支えている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３０７