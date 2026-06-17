お笑いタレントのビビる大木（51）が16日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。独身時代に現場に手作り弁当を持ってきてくれた人気芸人を明かした。今回は大木と劇団ひとりの2人をゲストに迎えて人気企画「6連単！ぴったり当てたら100万円」が放送された。冒頭、2人の関係性について「仲良いですよね?」と問われると、ひとりは「仲良いですよ」と即答。大木も「昔からだよね」と