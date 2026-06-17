江蘇省南通市にある大型造船会社のドックでは、複数の造船プロジェクトが同時進行で大規模に行われていた。江蘇省にある某造船会社の衛軍（ウェイ・ジュン）副社長は、「船舶建造受注は4年先の2030年まで埋まっており、船の種類はかつてのばら積み船から、現在の超大型原油タンカー（VLCC）および2万2000TEU（20フィートコンテナ換算）級コンテナ船へと変化した」と話した。企業はフル稼働で建造を進め、生産能力が飽和状態に近づ