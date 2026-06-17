現地６月16日に、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、フランス対セネガルの一戦が行なわれている。試合を配信する『DAZN』では、前半途中に中継映像でアーセン・ヴェンゲルを捉える。かつて名古屋で指揮を執り、アーセナルでは３度のプレミア優勝をもたらした伝説的名将の姿に、ネット上では以下のような声があがった。 「久しぶりにみたな」「おーヴェンゲル映った！！」「ヴェンゲルかっこえー」「ダンディー」「いまだに