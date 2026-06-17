【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4営業日続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比4.70ドル安の1バレル＝76.05ドルで取引を終えた。終値としては3月上旬以来、約3カ月ぶりの安値。米イランの戦闘終結に向けた覚書の合意を受けた中東からの原油供給の回復観測から、売り注文が続いた。一時は75ドル台まで下落した。ロイター通信によると、覚書は4月に成立した停戦を