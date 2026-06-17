子役出身の俳優・寺田心（１８）が１６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）に出演した。この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオ出演した専門家によると「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ性暴力ですとかそういった場面に居合わせた周りの方がその状況を変えるために何ができるか？