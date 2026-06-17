サッカーの北中米Ｗ杯が盛り上がりを見せる中、出場国に降りかかった?呪い?に注目が集まっている。英紙「サン」（電子版）は「Ｗ杯ではロッキー・バルボアの像によって『呪い』を受ける恐れがある出場国が警告されている。フランス代表も含まれており、エクアドル代表はすでにその被害にあっている」と報じた。同記事では「フランスは、恐ろしい『ロッキー像の呪い』に見舞われる可能性があると警告されているＷ杯出場国の一つ