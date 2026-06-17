◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組フランス―セネガル（１６日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）２大会ぶり３度目の優勝を狙うフランス（ＦＩＦＡランク３位）が後半２１分、前回得点王ＦＷエムバペ（Ｒマドリード）のゴールで先制した。０―０の後半２１分、ＭＦオリセの縦パスに走り込み右足で流し込んだ。フランスはＦＩＦＡランク１５位のセネガルとは２００２年日韓大会の開幕戦で０―１の黒星を喫して以来