NY金先物8 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4354.40（+2.80+0.06%） 金８月限は続伸。時間外取引では、ドル安一服を受けて売り優勢で始まったが、米国とイランの戦争終結に向けた覚書で１９日の署名式を控えて原油安に振れると、押し目を買われた。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、予想以上の米輸入物価指数などを受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS