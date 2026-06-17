NY株式16日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均51999.67（+328.64+0.64%） S＆P5007511.35（-42.94-0.57%） ナスダック26376.34（-307.60-1.15%） CME日経平均先物69225（大証終比：-145-0.21%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は４日続伸し、連日の最高値更新となる一方、ＩＴ・ハイテク株は利益確定売りが強まり、ナスダックは下げに転じた。 米国とイランの間で合意が成立