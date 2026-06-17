米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 4.056（-0.011） 米10年債4.438（-0.036） 米30年債4.938（-0.040） 期待インフレ率2.300（-0.032） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。原油相場が一時７５ドル台まで急落する中、利回りも下げが続いている。明日のＦＯＭＣを控えて調整の動きも見られていた。 この日は２０年債入札が実施され、最高落