STARTO ENTERTAINMENTに所属する関西ジュニアのメンバー21名が、日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメントのトップランナーに弟子入りし、限界を突破しながら磨き上げられた技とイズムを学ぶ新番組『エンターティーチャー限界弟子入り中！』が6月14日（日）よりスタートした。【TVer】関西ジュニアが一流エンターテイナーの下で壮絶修業！ 汗と涙で食らい