7月20日よりフジテレビ系にて放送がスタートするGACKT主演の月9ドラマ『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』に、神尾楓珠が出演することが決定した。 参考：神尾楓珠、俳優デビュー10年での変化「別人くらい変わった」コミュ力と変わらぬ自己評価 本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストー