NHK連続テレビ小説『風、薫る』は、折り返しとなる第12週となった。一ノ瀬りん（見上愛）と大塚直美（上坂樹里）は、トレインドナースになるべく梅岡女学校附属看護婦養成所で勉強し、さらに病院での実習を積んで、いよいよ卒業の時を迎える。恩師や仲間たちと出会った女学校編を振り返ってみたい。 参考：『風、薫る』早坂美海の選択は『逃げ恥』婚？槇村兄弟との三角関係は良質な恋愛ドラマに 主人公の成長を追う