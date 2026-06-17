◇W杯北中米大会1次リーグI組フランス―セネガル（2026年6月16日イーストラザフォード）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第1戦は16日（日本時間17日）、前回準優勝のフランス（FIFAランク2位）がセネガル（同16位）と対戦。後半21分、FWキリアン・エムバペ（27＝レアル・マドリード）が先制ゴール。自身3度目の出場でアルゼンチン代表FWリオネル・メッシらに並ぶ大会通算13得点に伸ばした。2大会ぶり3回