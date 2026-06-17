◎西武・西口監督は交流戦優勝が懸かる試合を前に「（選手には）今日みたいな試合は楽しんでもらわないとね。なかなかこういう試合はないし」。記者の方が緊張しているかもしれません。◎17日の楽天戦に先発する阪神・大竹は、サッカーW杯について「サッカーは元々好きなので、テレビでついていたら見ますよ。でも、早起きは…」。日本時間午前5時キックオフだったオランダ戦の激闘はハイライト視聴だったようです。