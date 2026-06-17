スノーボード男子ハーフパイプで、2月のミラノ・コルティナ五輪王者の戸塚優斗（24＝ヨネックス）が16日、東京都世田谷区の日体大を訪問した。6年かけて今年3月に卒業した母校に金メダル獲得を報告し「こういう場をつくっていただけてありがたい」と感謝した。今月9日には自身のSNSで同じ種目で18年平昌、22年北京と五輪2大会連続代表だった今井胡桃さん（26）との結婚を発表。「銀座で2日間探して」決めたという金色の結婚指