女優の山本美月（34）が16日、都内で米国の服飾ブランド「トミーヒルフィガー」のサマーイベントに出席した。今夏挑戦したいことは「家族でキャンプ」で「自分でテントを立ててみたい」と笑顔。実家では両親と妹、愛犬と行き、たくさんの思い出があるといい、「自分の子供にも味わってほしい」と母の顔を見せた。