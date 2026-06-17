俳優の舘ひろし（76）が16日、映画「免許返納！？」（19日公開）の舞台あいさつを、名古屋市に今月11日に開業したTOHOシネマズ名古屋栄で行った。主演映画を引っ提げての地元訪問で、サプライズで売店に立ってファンサービス。ポップコーンなどを手渡し「もう少し忙しくなるのかなと思ったら、意外に時間がかかった。でも、無事に渡せて良かった」と安堵（あんど）していた。