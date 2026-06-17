NHK総合で15日に放送された「サッカーW杯日本×オランダ」の平均世帯視聴率が関東地区で27・1％だったことが16日、分かった。ビデオリサーチが発表した。関西地区は22・7％だった。本紙調べで今年放送された番組では1月2、3日の箱根駅伝に続いて3位となった。瞬間最高視聴率は試合終了直前の午前6時54〜55分で関東地区は34・9％。関西地区は30・1％。同点で迎えたアディショナルタイムで、双方が最後の駆け引きを繰り広げてい