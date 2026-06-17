◇交流戦西武1−0阪神（2026年6月16日甲子園）西武は7回からウィンゲンター、篠原、甲斐野が1イニングずつを無失点でつなぎ、1点を守り切った。西口監督は「うちらしい野球。みんなで守って、よくやってくれた」と称えた。今季はドラフト2位の岩城がチーム最多の18セーブを誇るが、指揮官は打順の巡り合わせを見ながら継投策を練っている。9回を締めて5セーブ目を挙げた甲斐野は「緊張した。初優勝なので、一員でいられ