生前交流のあった歌手の和田アキ子（76）は「（棺の中の顔は）奇麗な顔でした」と目を潤ませながらしのんだ。玉緒さんとはパチンコ仲間で知られている。「どんなに変装しても玉緒さんが後ろから“どうでっか？”と来るんです」と懐かしがった。訃報を聞いた時を振り返り「つらすぎますね、倒れそうになりました」と沈痛な様子。「（天国には）勝さんがいらっしゃるし、勝さんに“来ましたで”と言っているかもしれない」と天を