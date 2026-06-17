◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日立大4−2法大（2026年6月16日神宮）立大が決勝で法大を4―2で破り、15年秋以来17度目の優勝を飾った。伊与田恭佑外野手（2年）が先制弾を含む2本塁打で貢献した。1メートル67の立大・伊与田がでっかい仕事をやってのけた。4回無死一塁から左翼席へ先制2ラン。8回もソロを放って11年ぶりの優勝へ導き、「運が良かっただけ。徳を積もうとトイレ掃除やごみ拾いを続けてき