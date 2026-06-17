記事と動画を連動させてアマチュア野球の有力選手をリサーチする「スポニチ調査ファイル」。第6回は、今夏にブレークする可能性を秘める無名の高校生投手を探しに向かった。関西創価（大阪）の那須英翔投手（3年）は、今春地方大会で早期敗退と目立った実績はない。それにもかかわらず、NPBスカウトがひそかに関心を寄せる理由を調査する。今春大阪大会で1回戦敗退の私学に、NPB10球団のスカウトが視察した無名投手がいる。関