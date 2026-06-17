見る者を魅了する栗毛の馬体。21日東京5R（芝1800メートル）でデビューするレイデアルマス（牡＝杉山佳）は15年ローズS優勝馬タッチングスピーチの子だ。杉山佳師は「完成度が高く、見た目は誰が見てもいい馬。ノーザンファーム生産馬で牧場での評判も良かったし、順調にきている」と評価する。厩舎の先輩には22年NHKマイルC3着カワキタレブリー、今年の青葉賞4着ノチェセラーダなど、同じドレフォン産駒で芝の活躍馬がいる。