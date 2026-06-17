■多摩川ＨＤ 2,280円(+400円、+21.3％) ストップ高 多摩川ホールディングス [東証Ｓ]がストップ高。15日取引終了後、26年10月期連結業績予想について売上高を66億2000万円から69億5000万円へ、純利益を7億3000万円から18億3500万円へ上方修正すると発表した。配当予想も5円から10円（前期5円）に増額した。これを好感した買いが膨らんだ。主力の電子・通信用機器事業において社会インフラでの主力製品の量産フェ