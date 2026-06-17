◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日慶大7−5明大（2026年6月16日神宮）3位決定戦では、巨人などで通算525本塁打を記録した清原和博氏（58）の次男・勝児内野手（2年）が主将として引っ張った慶大が明大を下した。6連覇は逃しても、チーム主将の清原が先頭に立って3位を確保した。「4番・二塁」で出場。初回1死一、二塁の好機で左前打を放って3点先制の足掛かりをつくった。フル出場して3打数1安打。「