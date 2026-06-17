右太腿裏違和感のため病院で検査を受けたDeNA・牧について、相川監督は登録を外さない方針を明かした。「まだ（シーズンも）半分以上あるので、今はフルで出場させることはできない。状態を頭に入れながらやっていく」と休養日なども設けながら起用する考えだ。4月下旬に同箇所の肉離れで離脱し、今月4日に復帰。14日のロッテ戦ではベンチ入りを見合わせていた。