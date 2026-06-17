◇交流戦西武1−0阪神（2026年6月16日甲子園）西武の桑原が0―0の5回、均衡を破る適時打を放った。1死二塁で才木の変化球に果敢に仕掛け、中前へ運んで「僕らしいヒット。きちゃな〜い（汚い）、変なヒット。最終的に勝てて良かった」と笑った。DeNA時代の2023年に経験した交流戦優勝を、FA移籍1年目で果たした。左ふくらはぎの肉離れで交流戦前に約1カ月の離脱があり、「また金曜日から大事な試合。もうケガはしたくな