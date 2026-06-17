共に実力や才能に優れ、外見、気性まで似ている父子を「父子鷹」という。球界なら原貢さん│原辰徳さん、黒田一博さん│黒田博樹さん。映画界なら三國連太郎さん―佐藤浩市さん、緒形拳さん―緒形直人さん。G1舞台を席巻した父子鷹といえば古くはメジロアサマ―メジロティターン、シンザン―ミホシンザン、最近ではステイゴールド―ゴールドシップ、キタサンブラック―イクイノックス。今年注目される父子鷹を挙げれば…。「お