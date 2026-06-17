DeNAの先発候補として期待される30歳の右腕ビド（前ホワイトソックス傘下3A）も「長い回を投げることに自信がある。自分が先発した試合は全勝して、4位から優勝するのが目標」と力を込めた。ドレッドヘアをトレードマークとし、最速158キロの速球にチェンジアップやスイーパーを操る。同僚だった村上とはよく野球談議で盛り上がっていたそうで、「凄く楽しい人柄で球場内外でとてもよくしてもらった」と笑顔で振り返った。