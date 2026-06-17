昨季までロッテを率いた吉井理人氏（61）がシーズン途中から新監督に就任することが判明している楽天は、仙台市内の本拠で全体練習を実施し、17日の阪神との交流戦最終戦に備えた。吉井氏は選手でも指導者でも球団と過去に関わりがなく、シーズン中での異例の外部招聘（しょうへい）。19日ロッテ戦（ZOZOマリン）からのリーグ戦再開に合わせて新体制に移行する予定だ。チームに大きな混乱はなく、休養した三木監督に代わって10