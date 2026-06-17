春のGP「宝塚記念」が終わって、いよいよ本格的なサマーシーズンに突入する。夏競馬の水曜新企画は「夏色思い」。記者が夏に関するテーマを考え深掘りする。初回は東京本社の鈴木悠貴（35）が担当。6月初旬から続々と全国各地で梅雨入り。騎手への取材とデータを踏まえ、雨馬場レースの馬券攻略法を見つけ出す。競馬ファンがレースを予想する上で重要なファクターとなるのが馬場状態。日本では「良」「やや重」「重」「不良」