第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会の抽選会が行われ、大阪でも組み合わせが決まった。今春選抜優勝の大阪桐蔭は、7月12日に汎愛―箕面自由学園の勝者との2回戦に臨む。「泥くさく」が春夏連覇へのキーワードになる。主将としてクジを引いた大阪桐蔭の黒川虎雅（たいが＝3年）は、そのせりふを強調するかのように力説した。「どのチームよりも泥くさく、どのチームよりも丁寧に戦