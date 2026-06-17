内山壮真と長岡秀樹の「そまひで」コンビが、全体練習後に神宮室内で居残り特打に励んだ。6勝11敗1分けの失速だった交流戦で打率・127の長岡は「自分の実力はこんなもんだと思いながら、もっとうまくなりたいと向上心は常に持っているので、技術を上げていけるようにやるだけ」と意欲的。同打率・161の内山も新たな感覚をテーマに「何とかシーズン後半に向けて調子を上げないと」と19日のリーグ戦再開へ力を込めた。