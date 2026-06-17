肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれ、約400人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美さん。玉緒さんを「お母さん」と呼び慕った明石家さんま（70）が駆けつけ、最後の別れを告げた。さんまは黒縁眼鏡をかけ、喪服姿で現れた。自ら車を運転して式場を訪れ、入り口付近では和田アキ子（76）と言葉を交わした。和田アキ子（76）らタレント仲間と立ち話をした後に