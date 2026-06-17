右肩違和感で調整中の巨人・山崎が、ジャイアンツ球場でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。計6人と対戦して22球を投じ、最速149キロを計測。安打性は石塚の左越え本塁打のみの1本で「全力で腕を振れたので、もう不安は全くない」とうなずいた。今後も状態を確認しながら実戦復帰を目指し、「しっかり結果を残せる状態で戻らないといけない」と見据えた。下半身のコンディション不良だった石塚は3軍の全体練習にも