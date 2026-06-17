【ワシントン共同】ロイター通信は16日、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書に、イランの復興へ3千億ドル（約48兆円）の基金を新設する構想が盛り込まれていると伝えた。経済的利益と引き換えに核開発放棄を約束させる狙い。