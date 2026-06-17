日産スタジアム（資料写真）横浜市と市スポーツ協会は２１日、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会の日本対チュニジア戦のパブリックビューイング（ＰＶ）を日産スタジアム（同市港北区）で開催する。市内在住・在学・在勤者が対象で入場無料。申し込みは不要で、先着９千人が観戦できる。午後１時開始（入場は正午からの予定）で雨天決行。荒天の場合は中止となり、日産スタジアムのホームページで発表する。