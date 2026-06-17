「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が16日、Xを更新。自衛隊員をめぐり、私見をつづった。自衛隊をめぐっては、立憲民主党の古賀千景参院議員が15日の参院決算委員会で、全国の小学校に配布された小中高生向けの「防衛白書」に関して小泉進次郎防衛相に質問する中で、「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」などと発言。小泉氏は「事実誤認だ」