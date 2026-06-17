サッカー北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は日本代表が初戦のオランダ戦で2-2の激闘で引き分けるなど連日盛り上がっている。そんな中、今日17日から始まるビッグニュースにファンは歓喜。「これは檄アツ！」との声が上がり、大きな注目を集めている。それはマクドナルドの期間限定セットだ。日本マクドナルドは大会前、17日から「FIFAワールドカップ26セット」が期間限定で登場することを発表。デビッド・ベッ