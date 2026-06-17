元ミス学習院グランプリで女優の松宮なつ（３５）が、夫で元サッカー日本代表でＪ１岡山のＤＦ立田悠悟（２７）との夫婦ショットを披露した。１６日に自身のインスタグラムを更新し、「２０２６年から背番号を私の誕生日（４月８日）の『４８』にしてくれた、旦那さん」と２人の自撮りを投稿。同じシャツを着たペアルックだ。「１００年構想リーグほんとうにお疲れ様でした。今期、全試合フル出場・皆勤賞そして、フェア