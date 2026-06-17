◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）西武が阪神に勝利し、交流戦成績を１４勝３敗１分けとして球団史上初の優勝を飾った。０―０の５回に桑原将志外野手（３２）が均衡を破る適時打を放ち、４投手の完封リレーで守り切った。セ・リーグ全球団に勝ち越す安定した戦いぶりで、０５年の交流戦開始以降、パ・リーグでは最遅のＶとなった。ＤｅＮＡ時代の２３年に交流戦優勝を達成し、ＦＡで今季加入