小川のストライカーとしての能力は、桐光学園高（神奈川）時代に見いだされた。中学まで攻撃的ＭＦだったが、高校進学と同時に、鈴木勝大（かつひろ）監督（４８）が「点が取りたくてしょうがないという気質を感じたので、これは絶対に前で使っていこうと。サイズ（高１で約１８０センチ）もあったので、こういう選手に世界に行ってほしい」とＦＷに抜てき。高１の５月にはトップチームで２トップの一角を託し、“ストライカー道